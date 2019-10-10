Александр Емельяненко объяснил, зачем согласился на бой с Кокляевым
- РИА Новости
«Физическую силу нужно куда-то вкладывать. Недостаточно просто в зал ходить, чтобы раздуться. Мол, ты такой сильный, тебя должны бояться. Все увидят, что большие граждане — слабые. Но я не призываю их гонять по улице и бить. Пусть займутся нормальным видом спорта. Просто раздуться — мало», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Он также подчеркнул, что Кокляев первым начал конфликт в интернете, когда написал, что Емельяненко ничего не может показать на ринге.
«Я сказал, что если он такой смелый, то пусть выходит на ринг. Опубликовал его согласие, а дальше Кокляеву уже деваться некуда», — добавил Емельяненко.
Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.
Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита боя между Емельяненко и Кокляевым.