Нурмагомедов назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Кокляевым
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«Думаю, что преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко. Он является очень хорошим бойцом», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».
При этом он отметил, что Кокляев обладает сильным ударом. Нурмагомедов также выразил мнение, что обоим спортсменам не стоит заниматься треш-током.
«Они взрослые люди, они уже родители. Мне их треш-ток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты. Будет, думаю, интересный бой», — добавил Нурмагомедов.
Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.
Ранее Емельяненко рассказал о потасовке с Кокляевым в Москве.