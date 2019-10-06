Нурмагомедов назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Кокляевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Думаю, что преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко. Он является очень хорошим бойцом», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что Кокляев обладает сильным ударом. Нурмагомедов также выразил мнение, что обоим спортсменам не стоит заниматься треш-током.

«Они взрослые люди, они уже родители. Мне их треш-ток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты. Будет, думаю, интересный бой», — добавил Нурмагомедов.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

Ранее Емельяненко рассказал о потасовке с Кокляевым в Москве.