Нурмагомедов назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Кокляевым

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Нурмагомедов назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Кокляевым
  • © khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Думаю, что преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко. Он является очень хорошим бойцом», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что Кокляев обладает сильным ударом. Нурмагомедов также выразил мнение, что обоим спортсменам не стоит заниматься треш-током.

«Они взрослые люди, они уже родители. Мне их треш-ток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты. Будет, думаю, интересный бой», — добавил Нурмагомедов.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

Ранее Емельяненко рассказал о потасовке с Кокляевым в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить