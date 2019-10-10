Организаторы Гран-при «Формулы-1» в Японии рассмотрят перенос квалификации из-за тайфуна
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Об этом сообщает AFP.
Представители Международной автомобильной федерации (FIA) уже заявили, что пристально следят за ситуацией.
По прогнозам специалистов, максимальная скорость ветра к моменту приближения тайфуна к Японии превысит 100 км/час.
Гран-при Японии должен пройти с 11 по 13 октября на трассе «Судзука» на острове Хонсю.
Ранее совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2020 год с рекордным числом гонок.