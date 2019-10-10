Организаторы Гран-при «Формулы-1» в Японии рассмотрят перенос квалификации из-за тайфуна

Организаторы 17-го этапа «Формулы-1» рассмотрят вопрос о переносе квалификации Гран-при Японии из-за приближающегося тайфуна.

Об этом сообщает AFP.

Представители Международной автомобильной федерации (FIA) уже заявили, что пристально следят за ситуацией.

По прогнозам специалистов, максимальная скорость ветра к моменту приближения тайфуна к Японии превысит 100 км/час.

Гран-при Японии должен пройти с 11 по 13 октября на трассе «Судзука» на острове Хонсю.

Ранее совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2020 год с рекордным числом гонок.