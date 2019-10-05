Совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2020 год с рекордным числом гонок

В следующем году в «Формуле-1» будет проведено рекордно большое количество этапов — 22.

Совет Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил календарь «Формулы-1» на 2020 год. В следующем сезоне в чемпионате состоится 22 гонки — рекордное количество этапов. Чемпионат стартует 15 марта с Гран-при Австралии, а завершится 29 ноября Гран-при Абу-Даби. Этап в России запланирован на 27 сентября.

В календаре появятся два новых Гран-при — во Вьетнаме (5 апреля) и в Нидерландах (3 мая). Гран-при Германии проводиться не будет.

Ранее владелец трассы в Санкт-Петербурге опроверг информацию о переговорах с «Формулой-1».