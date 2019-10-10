Два матча КМ по регби в Японии отменены из-за тайфуна

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На Кубке мира по регби в Японии было принято решение отменить два матча, запланированных на 12 октября, из-за приближающегося тайфуна.
Два матча КМ по регби в Японии отменены из-за тайфуна
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на директора турнира Алана Гилпина.

Отмечается, что отменены встреча между Новой Зеландией и Италией в Тоете и матч Англия — Франция в Йокогаме. При этом 12 сентября состоится игра Ирландии с Самоа, которые сыграют в Фукуоке.

В отменённых матчах будет зафиксирована ничья — 0:0, а в турнирной таблице команды получат по два очка.

По этой причине Италия потеряла шансы на выход в плей-офф. При этом организаторы вернут болельщикам деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года.

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