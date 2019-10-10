Два матча КМ по регби в Японии отменены из-за тайфуна
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Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на директора турнира Алана Гилпина.
Отмечается, что отменены встреча между Новой Зеландией и Италией в Тоете и матч Англия — Франция в Йокогаме. При этом 12 сентября состоится игра Ирландии с Самоа, которые сыграют в Фукуоке.
В отменённых матчах будет зафиксирована ничья — 0:0, а в турнирной таблице команды получат по два очка.
По этой причине Италия потеряла шансы на выход в плей-офф. При этом организаторы вернут болельщикам деньги за билеты.
Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года.