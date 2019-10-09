Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года

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Федерация регби России планирует подать заявку на проведение Кубка мира среди мужских команд 2027 года.
Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года
  • РИА Новости

Об этом сообщил гендиректор Федерации регби России Станислав Дружинин, слова которого передаёт ТАСС.

«В 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку. Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с Минспортом», — добавил функционер.

Он отметил, что критерии для подачи заявки станут известны после предстоящего исполкома Международного совета регби, который пройдёт 31 октября.

Кубок мира проводится раз в четыре года с 1987-го, и Россия ни разу не принимала у себя этот турнир.

Ранее сообщалось, что сборная России по регби проиграла Шотландии на КМ в Японии.

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