Россия намерена подать заявку на проведение КМ по регби 2027 года
- РИА Новости
Об этом сообщил гендиректор Федерации регби России Станислав Дружинин, слова которого передаёт ТАСС.
«В 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку. Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с Минспортом», — добавил функционер.
Он отметил, что критерии для подачи заявки станут известны после предстоящего исполкома Международного совета регби, который пройдёт 31 октября.
Кубок мира проводится раз в четыре года с 1987-го, и Россия ни разу не принимала у себя этот турнир.
Ранее сообщалось, что сборная России по регби проиграла Шотландии на КМ в Японии.