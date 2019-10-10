Чеферин: я победил на выборах главы УЕФА, а Меланья Трамп стала первой леди США

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о забавной истории, которая произошла с ним во время выборов главы союза.

«Дипломаты в Германии делали ставки, у кого из словенцев шансы на победу выше. Баллотировались одновременно кандидат в Генсеки ООН, жена Дональда Трампа, которая могла стать первой леди США, и я в президенты УЕФА. Итоги ставок: в ООН у словенца шансы на победу 50%, у Меланьи — 20%, а у меня — никаких. А получилось, что я победил, она стала первой леди без выборов, а кандидат в Генсеки проиграл», — рассказал функционер в интервью RT.

Ранее Чеферин объяснил, зачем УЕФА решил создать третий еврокубок.