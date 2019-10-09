Неймар заявил, что счастлив в ПСЖ

Форвард французского ПСЖ Неймар заявил, что счастлив в нынешней команде и намерен помочь парижанам достичь громких побед.

«Я счастлив в национальной команде и в клубе. Все знают, что происходило во время трансферного окна и о моём желании покинуть ПСЖ. Сейчас я чувствую себя счастливым и сделаю всё, чтобы помочь команде выигрывать большие трофеи», — приводит слова Неймара Daily Mercato.

В летнее межсезонье бразилец заявлял о своём желании покинуть клуб и вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от работы в «Лионе» из-за желания вернуться в АПЛ.