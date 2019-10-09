Ледяхов поделился мнением о кандидате на пост тренера «Спартака» Тедеско

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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что хотел бы видеть во главе команды более опытного специалиста, нежели 34-летний Доменико Тедеско.
Ледяхов поделился мнением о кандидате на пост тренера «Спартака» Тедеско
  • © DeFodi.eu, via www.imago-images.de
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«Если честно, я ничего не знаю об этом тренере. Наслышан о его работе в Германии, он полтора сезона проработал в Бундеслиге. Этого мало, чтобы составить какую-то картину. Хотелось бы более опытного тренера. Здесь надо быть психологически готовым к подобному давлению», — цитирует Ледяхова «Российская газета».

Доменико Тедеско является основным кандидатом на должность главного тренера московского «Спартака».

Ранее владелец «Спартака» высказался о ситуации с поиском нового главного тренера.

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