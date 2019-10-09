Мэр Казани заявил о намерении провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Градоначальник Казани Ильсур Метшин хотел бы принять в своём городе матч за Суперкубок УЕФА.

«Мы сейчас занимаемся с президентом Татарстана тем, чтобы привезти в Казань Суперкубок УЕФА в 2023 году. Весь мир, вся бизнес-элита приезжает туда. Не придумаешь ни одного другого события, когда приезжают все политики и всё, что вокруг футбола, крутится и вертится. После победы мы предопределим до 2023 года приезд крупных компаний и спонсоров, которые обладают миллиардными бюджетами», — сказал Метшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.