Мэр Казани заявил о намерении провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

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Градоначальник Казани Ильсур Метшин хотел бы принять в своём городе матч за Суперкубок УЕФА.
Мэр Казани заявил о намерении провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
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«Мы сейчас занимаемся с президентом Татарстана тем, чтобы привезти в Казань Суперкубок УЕФА в 2023 году. Весь мир, вся бизнес-элита приезжает туда. Не придумаешь ни одного другого события, когда приезжают все политики и всё, что вокруг футбола, крутится и вертится. После победы мы предопределим до 2023 года приезд крупных компаний и спонсоров, которые обладают миллиардными бюджетами», — сказал Метшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.

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