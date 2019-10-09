«Милан» объявил имя нового главного тренера
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на два года.
Предыдущим клубом Пиоли была «Фиорентина», которую он покинул в апреле 2019 года. На протяжении тренерской карьеры от также работал в «Интере», «Лацио», «Палермо», «Болонье», «Кьево», «Парме» и ряде других итальянских клубов.
По итогам семи туров итальянской Серии А россонери занимают 13-е место, набрав девять очков.
Ранее сообщалось, что Марко Джампаоло установил антирекорд «Милана».