«Милан» объявил имя нового главного тренера

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Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о назначении Стефано Пиоли главным тренером команды.
«Милан» объявил имя нового главного тренера
  • © Luca Pagliaricci/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Пиоли была «Фиорентина», которую он покинул в апреле 2019 года. На протяжении тренерской карьеры от также работал в «Интере», «Лацио», «Палермо», «Болонье», «Кьево», «Парме» и ряде других итальянских клубов.

По итогам семи туров итальянской Серии А россонери занимают 13-е место, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что Марко Джампаоло установил антирекорд «Милана».

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