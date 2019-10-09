Ганус: позитивного сценария быть просто не может, у России сейчас имидж рецидивиста
- РИА Новости
«Позитивного сценария здесь быть просто не может. У России сейчас имидж рецидивиста. А негативный — лишение РУСАДА статуса соответствия», — приводит слова Гануса «Советский спорт».
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало Министерству спорта России три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в его адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.
Ранее Ганус признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории.