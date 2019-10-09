Ганус: позитивного сценария быть просто не может, у России сейчас имидж рецидивиста

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что в связи с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории положительный для России исход предстоящего исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) исключён.

«Позитивного сценария здесь быть просто не может. У России сейчас имидж рецидивиста. А негативный — лишение РУСАДА статуса соответствия», — приводит слова Гануса «Советский спорт».

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало Министерству спорта России три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в его адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Ганус признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории.