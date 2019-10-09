WADA подтвердило получение ответа от России по московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило от России ответы в связи с ситуацией с выявлением несоответствия данных московской лаборатории.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

«В соответствии с процессом, описанным в Международном стандарте соблюдения Кодекса, после анализа полученных ответов WADA и независимыми судебно-медицинскими экспертами, они отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), с тем чтобы CRC мог принять решение о целесообразности внесения официальной рекомендации в Исполнительный комитет», — сообщили в агентстве.

При этом в WADA отмечают, что «для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, поскольку должна соблюдаться надлежащая правовая процедура».

Ранее министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в WADA были переданы объяснения по поводу ситуации с выявлением несоответствия данных московской лаборатории.

Министр отметил, что письмо было подготовлено независимыми российскими экспертами в области информационных технологий, а также выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования WADA и готова при необходимости оказывать полное содействие, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок продолжительностью три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

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