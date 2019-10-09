WADA подтвердило получение ответа от России по московской лаборатории
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
«В соответствии с процессом, описанным в Международном стандарте соблюдения Кодекса, после анализа полученных ответов WADA и независимыми судебно-медицинскими экспертами, они отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), с тем чтобы CRC мог принять решение о целесообразности внесения официальной рекомендации в Исполнительный комитет», — сообщили в агентстве.
При этом в WADA отмечают, что «для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, поскольку должна соблюдаться надлежащая правовая процедура».
Ранее министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в WADA были переданы объяснения по поводу ситуации с выявлением несоответствия данных московской лаборатории.
Министр отметил, что письмо было подготовлено независимыми российскими экспертами в области информационных технологий, а также выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования WADA и готова при необходимости оказывать полное содействие, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок продолжительностью три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.