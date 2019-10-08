Экс-тренер сборной России Игнатьев дал прогноз на матч с Шотландией

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Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН дал прогноз на матч с Шотландией.
Экс-тренер сборной России Игнатьев дал прогноз на матч с Шотландией
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«До первой встречи с Шотландией был стереотип, который заключался в том, что британцы играют с большим количеством единоборств, что с ними очень сложно играть в такой футбол. Но в прошлый раз они разочаровали: было видно, что они играют нервозно, неуверенно», — заявил он.

Как считает Игнатьев, трудно предположить, сложится ли вторая встреча в таком же ключе. По его словам, в футболе возможно всякое.

«Но то, что мы превосходили соперника настолько, говорит о том, что меня не удивит, если и во второй игре будет схожая картина», — отметил он.

Игнатьев добавил, что в настоящее время национальная команда имеет лицо, чётко очерченные игровые контуры, не уступает с точки зрения психологии и действует от себя.

Матч пройдёт 10 октября в Москве.

Ранее футбольный эксперт Валерий Рейнгольд в беседе с Nation News оценил состав сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.

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