Кузнецов готовится к матчу с «Далласом» в третьем звене «Вашингтона»

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в ходе подготовки к матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз» тренировался в третьем звене.

По информации журналистки The Washington Post Саманты Пелл, вместе с Кузнецовым в третье звено атаки войдут нападающие Карл Хагелин и Рихард Паник.



27-летний российский форвард пропустил три стартовые игры сезона по решению НХЛ, связанному с употреблением кокаина, за что он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на четыре года.

Матч «Вашингтон» — «Даллас» состоится 9 октября и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в сезоне.



