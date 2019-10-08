Кузнецов готовится к матчу с «Далласом» в третьем звене «Вашингтона»
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По информации журналистки The Washington Post Саманты Пелл, вместе с Кузнецовым в третье звено атаки войдут нападающие Карл Хагелин и Рихард Паник.
27-летний российский форвард пропустил три стартовые игры сезона по решению НХЛ, связанному с употреблением кокаина, за что он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на четыре года.
Матч «Вашингтон» — «Даллас» состоится 9 октября и начнётся в 02:00 мск.
Ранее Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в сезоне.