Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что последние часы ожидания перед возвращением на лёд тянутся для него слишком долго.

«Я с нетерпением жду возвращения на лёд. Лето для меня получилось непростым. Нелегко смотреть игры сверху или по ТВ. Когда регулярно играешь, наверное, не всегда осознаёшь, как это круто — разминаться перед игрой, проходить через весь этот процесс и играть в хоккей. После нескольких пропущенных матчей намного лучше понимаешь, насколько легче, лучше и круче играть в хоккей, а не только тренироваться. Это всего три поединка, но у меня было несколько месяцев без хоккея, последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все матчи были очень долгими... Но такова жизнь, мне нужно пройти через это», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Евгений Кузнецов сдал положительный тест на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года. В НХЛ россиянин получил отстранение на три поединка.

Ранее сообщалось, что Малкин пропустит месяц из-за травмы.