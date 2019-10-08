Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне

Короткая ссылка
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что последние часы ожидания перед возвращением на лёд тянутся для него слишком долго.
Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне
  • globallookpress.com
  • © Greg Thompson/Icon Sportswire

«Я с нетерпением жду возвращения на лёд. Лето для меня получилось непростым. Нелегко смотреть игры сверху или по ТВ. Когда регулярно играешь, наверное, не всегда осознаёшь, как это круто — разминаться перед игрой, проходить через весь этот процесс и играть в хоккей. После нескольких пропущенных матчей намного лучше понимаешь, насколько легче, лучше и круче играть в хоккей, а не только тренироваться. Это всего три поединка, но у меня было несколько месяцев без хоккея, последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все матчи были очень долгими... Но такова жизнь, мне нужно пройти через это», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Евгений Кузнецов сдал положительный тест на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года. В НХЛ россиянин получил отстранение на три поединка.

Ранее сообщалось, что Малкин пропустит месяц из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить