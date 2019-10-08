Гаспарян проиграла Гёргес на старте турнира WTA в Линце

Короткая ссылка
Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от немки Юлии Гёргес в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в австрийском Линце.
Гаспарян проиграла Гёргес на старте турнира WTA в Линце
  • © www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час и 28 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу немецкой теннисистки.

Следующей соперницей Гёргес станет её соотечественница Андреа Петкович.

Ранее сообщалось, что Петра Квитова снялась с Кубка Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить