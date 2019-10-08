Гаспарян проиграла Гёргес на старте турнира WTA в Линце
Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от немки Юлии Гёргес в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в австрийском Линце.
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Встреча продолжалась 1 час и 28 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу немецкой теннисистки.
Следующей соперницей Гёргес станет её соотечественница Андреа Петкович.
Ранее сообщалось, что Петра Квитова снялась с Кубка Кремля.
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