Венгер рассказал, что отклонял предложения из АПЛ из-за верности «Арсеналу»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что решил уйти из Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я человек «Арсенала», а после этого уже профессионал. Я решил уйти из премьер-лиги, потому что слишком привязан к «Арсеналу». У меня были предложения работать в Англии, но я их отклонил. Не хочу называть клубы. Сейчас там работают другие люди, это будет нечестно по отношению к ним», — приводит Sky Sports слова Венгера.

Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера.