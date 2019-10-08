Венгер рассказал, что отклонял предложения из АПЛ из-за верности «Арсеналу»
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«Я человек «Арсенала», а после этого уже профессионал. Я решил уйти из премьер-лиги, потому что слишком привязан к «Арсеналу». У меня были предложения работать в Англии, но я их отклонил. Не хочу называть клубы. Сейчас там работают другие люди, это будет нечестно по отношению к ним», — приводит Sky Sports слова Венгера.
Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера.