Кудерметова обыграла Томлянович и вышла во второй круг турнира WTA в Тяньцзине
В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине россиянка Вероника Кудерметова победила представительницу Австралии Айлу Томлянович.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Встреча продлилась 1 час и 19 минут.
В следующем круге соперницей Кудерметовой станет китаянка Чжэн Сайсай.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Чорича в первом раунде турнира АТР в Шанхае.
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