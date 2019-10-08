Кудерметова обыграла Томлянович и вышла во второй круг турнира WTA в Тяньцзине

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В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине россиянка Вероника Кудерметова победила представительницу Австралии Айлу Томлянович.
Кудерметова обыграла Томлянович и вышла во второй круг турнира WTA в Тяньцзине
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Матч завершился со счётом 6:4, 6:2  в пользу россиянки. Встреча продлилась 1 час и 19 минут.

В следующем круге соперницей Кудерметовой станет китаянка Чжэн Сайсай.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Чорича в первом раунде турнира АТР в Шанхае.

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