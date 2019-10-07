Кириленко считает, что ЦСКА больше не является доминирующей силой в Единой лиге ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола и бывший игрок московского ЦСКА Андрей Кириленко прокомментировал проблемы команды на старте сезона.

«Нас ждёт очень интересный сезон, нет больше явного доминирования ЦСКА по составу. У армейцев много традиций и опыта, но не видно преимущества по именам. Это уже показали первые игры сезона, ЦСКА не находится в доминирующем положении. Будет интересно, это первый чемпионат за последние годы, где может случиться всё что угодно. Вплоть до того, что ЦСКА может потерять своё первое место», — цитирует Кириленко РИА Новости.

ЦСКА является победителем последних восьми розыгрышей Единой лиги ВТБ — с 2012 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.