Кириленко считает, что ЦСКА больше не является доминирующей силой в Единой лиге ВТБ

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Президент Российской федерации баскетбола и бывший игрок московского ЦСКА Андрей Кириленко прокомментировал проблемы команды на старте сезона.
Кириленко считает, что ЦСКА больше не является доминирующей силой в Единой лиге ВТБ
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«Нас ждёт очень интересный сезон, нет больше явного доминирования ЦСКА по составу. У армейцев много традиций и опыта, но не видно преимущества по именам. Это уже показали первые игры сезона, ЦСКА не находится в доминирующем положении. Будет интересно, это первый чемпионат за последние годы, где может случиться всё что угодно. Вплоть до того, что ЦСКА может потерять своё первое место», — цитирует Кириленко РИА Новости.

ЦСКА является победителем последних восьми розыгрышей Единой лиги ВТБ — с 2012 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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