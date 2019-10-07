Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку

Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.

«Хочу поздравить команду Европы с победой! Для меня это первое участие в турнире Japan Open. И мне очень хочется поблагодарить всех членов нашей команды — Алину Загитову, Хавьера Фернандеса и Дениса Васильевса — за помощь, поддержку, тёплые слова. Одним словом, это была Команда!» — гласит пост Трусовой в Instagram.

На турнире Japan Open Трусова показала лучший результат в произвольной программе, опередив Алину Загитову.

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