Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку

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Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Хочу поздравить команду Европы с победой! Для меня это первое участие в турнире Japan Open. И мне очень хочется поблагодарить всех членов нашей команды — Алину Загитову, Хавьера Фернандеса и Дениса Васильевса — за помощь, поддержку, тёплые слова. Одним словом, это была Команда!» — гласит пост Трусовой в Instagram.

На турнире Japan Open Трусова показала лучший результат в произвольной программе, опередив Алину Загитову.

Ранее Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Загитовой.

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