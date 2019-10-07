Чемпион НБА «Торонто» продлил контракт с защитником
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- globallookpress.com
Об этом сообщил в Twitter инсайдер Адриан Войнаровски, со ссылкой на агента игрока. Новый контракт Лоури с «Торонто» рассчитан на один год, за который игрок заработает 31 млн долларов.
33-летний баскетболист выступает за «Торонто» с 2012 года. В прошлом сезоне Лоури в среднем за матч набирал 14,2 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.
Ранее сообщалось, что в Германии обокрали дом баскетболиста «Оклахомы».