Чемпион НБА «Торонто» продлил контракт с защитником

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Действующий победитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» продлил контракт разыгрывающего Кайла Лоури.
Чемпион НБА «Торонто» продлил контракт с защитником
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

Об этом сообщил в Twitter инсайдер Адриан Войнаровски, со ссылкой на агента игрока. Новый контракт Лоури с «Торонто» рассчитан на один год, за который игрок заработает 31 млн долларов.

33-летний баскетболист выступает за «Торонто» с 2012 года. В прошлом сезоне Лоури в среднем за матч набирал 14,2 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Ранее сообщалось, что в Германии обокрали дом баскетболиста «Оклахомы».

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