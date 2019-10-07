«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS с рекордным количеством очков

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«Лос-Анджелес» занял первое место по итогам регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS с рекордным количеством очков
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В последнем матче регулярного сезона калифорнийский коллектив обыграл «Колорадо Рэпидз» со счётом 3:1.

«Лос-Анджелес» набрал 72 очка, что является рекордом за историю лиги.

Кроме того, на правах победителя Западной конференции «Лос-Анджелес» сможет стартовать со второго раунда плей-офф MLS.

Ранее сообщалось, что нападающий команды Карлос Вела побил рекорд MLS по голам за сезон.

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