«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS с рекордным количеством очков
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В последнем матче регулярного сезона калифорнийский коллектив обыграл «Колорадо Рэпидз» со счётом 3:1.
«Лос-Анджелес» набрал 72 очка, что является рекордом за историю лиги.
Кроме того, на правах победителя Западной конференции «Лос-Анджелес» сможет стартовать со второго раунда плей-офф MLS.
Ранее сообщалось, что нападающий команды Карлос Вела побил рекорд MLS по голам за сезон.
What. A. Season. 👑 pic.twitter.com/E7o8jS7vtr— Major League Soccer (@MLS) October 6, 2019