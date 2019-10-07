Сульшер высказался о кризисе в МЮ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «Ньюкасл Юнайтед» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) высказал мнение о ситуации в команде.
Сульшер высказался о кризисе в МЮ
  • Reuters

«Как вывести команду из кризиса? Это вопрос на миллион долларов, не так ли? К счастью для нас, сейчас наступает перерыв на игры сборных. У нас будет время, чтобы оценить то, что происходило в первых восьми матчах. Надеюсь, несколько игроков восстановятся от травм», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

В восьми матчах нынешнего сезона АПЛ МЮ одержал всего две победы при трёх поражениях и трёх ничьих. Команда из «Манчестера» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что Марко Ван Бастен назвал «нытиками» футболистов МЮ.

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