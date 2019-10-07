Российские пловцы завоевали три медали в заключительный день этапа КМ в Будапеште
- РИА Новости
Андрей Жилкин стал вторым на дистанции 50 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 23,34 секунды.
Бронзу в заплыве на 100 м на спине с результатом 54,71 секунды завоевал Григорий Тарасевич.
Ещё одну бронзу выиграла сборная России в составе Марии Каменевой, Виталины Симоновой, Даниила Пахомова и Владислава Гринёва в комбинированной эстафете 4 х 100 м с результатом 3 минуты 51,10 секунды.
Ранее сообщалось, что российские пловцы завоевали три золота во второй день этапа КМ в Будапеште.