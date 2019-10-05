Российские пловцы завоевали три золота во второй день этапа КМ в Будапеште

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Россияне выиграли шесть медалей во второй соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию в венгерском Будапеште.
Российские пловцы завоевали три золота во второй день этапа КМ в Будапеште
  • РИА Новости

Золото с результатом 24,70 секунды на дистанции 50 метров на спине завоевал Владимир Морозов. Он также выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 47,99 секунды. Вторым стал Владислав Гринёв (48,57).

Вероника Андрусенко завоевала золото на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1 минута 59,58 секунды. Мария Каменева взяла серебро на дистанции 100 метров на спине (59,86).

В смешанной комбинированной эстафете 4 × 100 метров сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринёва и Михаила Вековищева завоевала серебро — 3 минуты 29,10 секунды.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали четыре медали в первый день этапа КМ по плаванию в Будапеште.

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