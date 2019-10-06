Футболист «Краснодара» Петров признан лучшим игроком матча со «Спартаком»

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Защитник «Краснодара» Сергей Петров признан лучшим футболистом 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:1).
Футболист «Краснодара» Петров признан лучшим игроком матча со «Спартаком»
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В минувшей игре Петров стал автором победного гола.

«Краснодар» набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. 

Ранее «Спартак» в гостях уступил «Краснодару» в 12-м туре РПЛ.

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