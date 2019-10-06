Футболист «Краснодара» Петров признан лучшим игроком матча со «Спартаком»
Защитник «Краснодара» Сергей Петров признан лучшим футболистом 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:1).
- @FCKrasnodar
В минувшей игре Петров стал автором победного гола.
«Краснодар» набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее «Спартак» в гостях уступил «Краснодару» в 12-м туре РПЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен