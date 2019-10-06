«Ак Барс» одержал пятую победу подряд в КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе казанцев отличились Данис Зарипов, Эмиль Галимов, Артём Галимов и Станислав Галиев. У хозяев шайбы забросили Франсис Паре и Теэму Пулккинен.

Таким образом, «Ак Барс» одержал пятую победу подряд.

В других матчах игрового дня «Барыс» разгромил «Северсталь» (5:1), «Локомотив» одолел «Авангард» (2:1), а «Сочи» уступил «Амуру».

Ранее ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ.