Тренер «Арсенала» высказался об отменённом голе Ломовицкого в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал работу бригады арбитров в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Тренер «Арсенала» высказался об отменённом голе Ломовицкого в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«К судейству у меня претензий нет. По незасчитанному голу Ломовицкого тоже ничего сказать не могу, сейчас пойду спрошу у Гилерме», — приводит словам Черевченко «Матч ТВ».

Он также поздравил соперника с победой и пожелал железнодорожникам удачи в Лиге чемпионов. 

«Локомотив» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Матч прошёл в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее наставник красно-зелёных Юрий Сёмин признался, что не планировал выпускать Миранчука в матче с «Арсеналом».

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