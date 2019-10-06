Тренер «Арсенала» высказался об отменённом голе Ломовицкого в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«К судейству у меня претензий нет. По незасчитанному голу Ломовицкого тоже ничего сказать не могу, сейчас пойду спрошу у Гилерме», — приводит словам Черевченко «Матч ТВ».
Он также поздравил соперника с победой и пожелал железнодорожникам удачи в Лиге чемпионов.
«Локомотив» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Матч прошёл в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Ранее наставник красно-зелёных Юрий Сёмин признался, что не планировал выпускать Миранчука в матче с «Арсеналом».