Сёмин признался, что не планировал выпускать Миранчука в матче с «Арсеналом»
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«Миранчук организовал второй гол, 30 минут он играл очень прилично, но пока ещё далёк от оптимальной формы. Вообще, мы его не планировали выпускать, но в этой экстремальной ситуации выпустили вместо Смолова», — приводит слова Сёмина ТАСС.
Он отметил, что на перерыв в матчах сборных «Локомотив» уходит с хорошим настроением.
«Локомотив» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Победный мяч с пенальти забил Миранчук.
Ранее Сёмин рассказал о травмах Фёдора Смолова и Бенедикта Хёведеса.