Похороны хоккеиста Мнацяна пройдут в Омске

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Агент скончавшегося от рака экс-хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна Шуми Бабаев рассказал, где пройдут похороны спортсмена.
Похороны хоккеиста Мнацяна пройдут в Омске
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«Похороны и прощание с Самвелом пройдут в Омске», — приводит слова агента ТАСС.

По словам Бабаева, на данный момент решается, когда и как именно тело будет отправлено в Россию из Германии, где игрок проходил лечение.

«Думаю, это может занять около недели, может быть, чуть больше», — добавил Бабаев.

У Мнацяна была обнаружена раковая опухоль в 2018 году. Спортсмен скончался в ночь на 6 октября 2019 года. 

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне.

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