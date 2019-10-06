Похороны хоккеиста Мнацяна пройдут в Омске

Агент скончавшегося от рака экс-хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна Шуми Бабаев рассказал, где пройдут похороны спортсмена.

«Похороны и прощание с Самвелом пройдут в Омске», — приводит слова агента ТАСС.

По словам Бабаева, на данный момент решается, когда и как именно тело будет отправлено в Россию из Германии, где игрок проходил лечение.

«Думаю, это может занять около недели, может быть, чуть больше», — добавил Бабаев.

У Мнацяна была обнаружена раковая опухоль в 2018 году. Спортсмен скончался в ночь на 6 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне.