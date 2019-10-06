В «Рейнджерс» оригинально прокомментировали комбинацию с участием Панарина и Бучневича

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировала на голевую комбинацию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с клубом «Оттава Сенаторз» с участием российских нападающих команды Артемия Панарина и Павла Бучневича, а также форварда Мики Зибанеджада.

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AFP

«Рейнджерс» опубликовали в Twitter видео гола Зибанеджада с подписью: NSFW. В середине второго периода Панарин, Бучневич и Зибанеджад провели комбинацию, которая завершилась точным броском последнего. NSFW — аббревиатура, обозначающая шокирующий контент, в том числе порнографию и обсценную лексику. Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в НХЛ. NSFW. pic.twitter.com/VJzMNAVAcP — New York Rangers (@NYRangers) October 6, 2019