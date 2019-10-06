В «Рейнджерс» оригинально прокомментировали комбинацию с участием Панарина и Бучневича
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- AFP
«Рейнджерс» опубликовали в Twitter видео гола Зибанеджада с подписью: NSFW.
В середине второго периода Панарин, Бучневич и Зибанеджад провели комбинацию, которая завершилась точным броском последнего.
NSFW — аббревиатура, обозначающая шокирующий контент, в том числе порнографию и обсценную лексику.
Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в НХЛ.
NSFW. pic.twitter.com/VJzMNAVAcP— New York Rangers (@NYRangers) October 6, 2019