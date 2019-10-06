«Металлург» подпишет чешского форварда Нестрашила

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Магнитогорск близок к подписанию контракта с чешским нападающим Андреем Нестрашилом.
«Металлург» подпишет чешского форварда Нестрашила
  • © официальный сайт ХК "Нефтехимик"

«Мы уже договорились с представителями «Металлурга». Андрей подпишет контракт до конца сезона. Сегодня он вылетает в Россию, чтобы поскорее присоединиться к команде. Уже в понедельник он сможет выйти на лёд в матче с «Салаватом Юлаевым», — сказал агент игрока Владимир Вуйтек в интервью hokej.cz.

В настоящее время Нестрашил выступает на родине за «Оцеларжи». Ранее чех уже играл в КХЛ за «Нефтехимик». Нестрашил также имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ранее сообщалось, что «Металлург» расторг контракт с хоккеистом Постмой.

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