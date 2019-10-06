Теннисист Медведев заявил, что матч с Надалем в финале US Open надолго останется в его памяти

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев считает, что на его успешное выступление в нынешнем сезоне во многом повлияла его команда.

«Команда — большая часть моего успеха. Конечно, я держу ракетку и играю на теннисном корте. Но если бы я просто путешествовал один, то никогда бы не был там, где сейчас нахожусь», — приводит слова российского игрока официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По его словам, психолог Франциска Дозе во многом повлияла на его сосредоточенность на корте. Он признался, что результат, которого удалось достичь, многое в нём изменил.

«До US Open я никогда не выходил в четвертьфинал турнира Большого шлема. Поэтому участие в нём, все эти выигранные матчи, выход в финал и тот пятисетовый поединок с Рафой наверняка останутся в памяти. Надеюсь, на других турнирах я смогу обрести уверенность и опыт и буду готов к каждому матчу», — добавил Медведев.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин одержал победы на турнирах в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он также стал финалистом турнира Большого шлема — US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев предложил Кирьосу сыграть в парном разряде.