Ларионов заявил, что в НХЛ настроены на диалог по поводу проведения матчей в России

Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов рассказал о вероятности проведения матчей с участием команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.

«По поручению Романа Ротенберга и ФХР посетил игру НХЛ в Праге между «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфией Флайерз». Основная цель визита — договор о намерениях проведения поединков НХЛ в России в следующем сезоне. Билл Дэйли, вице-президент НХЛ, а также его ассистенты Джейми Хоран и Дэвид Пропер готовы к диалогу. Было бы приятно увидеть «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Рэд Уингз» на аренах России против команд КХЛ, а также их матч между собой. Диалог будет продолжен через месяц в Стокгольме, во время игр «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз». Очень надеюсь, что это случится и российские болельщики получат огромное удовольствие от этих поединков», — написал Ларионов в Instagram.

Матчи НХЛ никогда не проходили на территории России.

Ранее Малкин получил травму в матче НХЛ.