«Адмирал» и «Сибирь» выразили соболезнования по поводу кончины хоккеиста Мнацяна

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» и «Сибирь» выразили соболезнования по поводу смерти бывшего игрока обеих команд Самвела Мнацяна.

«Не стало Самвела Мнацяна. Cупермен на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не сумел побороть болезнь. Это очень горько писать об этом и осознавать, что Сэма больше с нами нет. Друг, пускай земля тебе будет пухом, мы всегда будем помнить тебя», — гласит сообщение «Адмирала» в Twitter.

29-летний хоккеист скончался в результате борьбы с раковой опухолью. К соболезнованиям присоединилась и «Сибирь».

«Мы выражаем соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела Мнацяна. Благодарим всех, кто поддерживал его весь этот год и не остался в стороне. Пускай земля будет тебе пухом, Самвел», — гласит сообщение на официальном сайте «Сибири».

Ранее сообщалось, что в ФХР сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна.