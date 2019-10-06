Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO

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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской организации (IBF) и Международной боксёрской федерации (IBO).

Бой проходил на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В первом раунде поединка Головкин отправил соперника в нокдаун, однако Деревянченко смог восстановиться и навязать конкурентный бой. Встреча прошла всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу казаху единогласным решением — 114:113, 115:112, 115:112.

Головкин одержал 40-ю победу на профессиональном ринге и завоевал титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBO и IBF. Деревянченко потерпел второе поражение в карьере.

Ранее Головкин ответил на вопрос о смене весовой категории.

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