Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO
Бой проходил на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
В первом раунде поединка Головкин отправил соперника в нокдаун, однако Деревянченко смог восстановиться и навязать конкурентный бой. Встреча прошла всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу казаху единогласным решением — 114:113, 115:112, 115:112.
Головкин одержал 40-ю победу на профессиональном ринге и завоевал титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBO и IBF. Деревянченко потерпел второе поражение в карьере.
Ранее Головкин ответил на вопрос о смене весовой категории.