Головкин ответил на вопрос о смене весовой категории
- РИА Новости
«Если хотите меня увидеть в суперсреднем весе, предложите хорошего соперника. Это стало бы временным шагом, так как я средневес в естественных условиях. Суперсредний вес — уже за пределами моей зоны комфорта. В средней весовой категории мне гораздо комфортнее», — цитирует боксёра BoxingScene.
Геннадий Головкин проведёт бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям Международной боксёрской организации (IBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) против украинца Сергея Деревянченко в ночь с 5 на 6 октября.
Ранее сообщалось, что Пакьяо рассказал о переговорах с Мейвезером по поводу реванша.