Головкин ответил на вопрос о смене весовой категории

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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин заявил, что для перехода в суперсреднюю весовую категорию ему нужен достойный соперник.
Головкин ответил на вопрос о смене весовой категории
  • РИА Новости

«Если хотите меня увидеть в суперсреднем весе, предложите хорошего соперника. Это стало бы временным шагом, так как я средневес в естественных условиях. Суперсредний вес — уже за пределами моей зоны комфорта. В средней весовой категории мне гораздо комфортнее», — цитирует боксёра BoxingScene.

Геннадий Головкин проведёт бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям Международной боксёрской организации (IBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) против украинца Сергея Деревянченко в ночь с 5 на 6 октября.

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