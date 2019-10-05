Головкин ответил на вопрос о смене весовой категории

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин заявил, что для перехода в суперсреднюю весовую категорию ему нужен достойный соперник.

«Если хотите меня увидеть в суперсреднем весе, предложите хорошего соперника. Это стало бы временным шагом, так как я средневес в естественных условиях. Суперсредний вес — уже за пределами моей зоны комфорта. В средней весовой категории мне гораздо комфортнее», — цитирует боксёра BoxingScene.

Геннадий Головкин проведёт бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям Международной боксёрской организации (IBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) против украинца Сергея Деревянченко в ночь с 5 на 6 октября.

Ранее сообщалось, что Пакьяо рассказал о переговорах с Мейвезером по поводу реванша.