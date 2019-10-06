«Каролина» в овертайме матча НХЛ обыграла «Вашингтон», у Свечникова два очка

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«Каролина Харрикейнз» победила «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч, проходивший на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, завершился победой гостей со счётом 3:2 (ОТ).

В составе победителей результативными оказывались броски Эрика Хаула, Джейккоба Славина и Джейка Гардинера, чья шайба в овертайме стала победной. У «Вашингтона» отличились Гарнет Хэтэуэй и Ти Джей Оши.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не сумели отличиться результативными действиями. Форвард Евгений Кузнецов пропустил матч из-за дисквалификации. Вратарь Илья Самсонов на лёд не выходил.

Ранее сообщалось, что передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Даллас» в матче НХЛ.

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