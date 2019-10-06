Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Даллас» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) действующий чемпион «Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз».

Матч, проходивший в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 3:2.

За «Сент-Луис» забрасывали Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и Самуэль Блейс. У «Далласа» отличились Маттиас Янмарк и Миро Хейсканен.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, его партнёр по команде Иван Барбашёв очков не набрал. Хоккеисты «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в НХЛ.