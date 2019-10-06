Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторз».

Встреча, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанеджад, ещё одну шайбу забросил Артемий Панарин. У хозяев результативным оказался бросок Брэди Ткачука.

Российский форвард Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его партнёр по команде Павел Бучневич отдал три результативные передачи. Ещё один форвард «Рейнджерс» — Владислав Наместников — не отметился результативными действиями. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32.

Ранее сообщалось, что вратарь «Вашингтона» Самсонов поделился впечатлениями от победы в дебютном матче НХЛ.

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