«Милан» обыграл «Дженоа» в матче Серии А, четверо игроков получили красные карточки

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«Милан» одержал победу над «Дженоа» в матче седьмого тура итальянской Серии А.
«Милан» обыграл «Дженоа» в матче Серии А, четверо игроков получили красные карточки
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Генуя» забила первой. На 41-й минуте отличился Лассе Шоне. Генуэзская команда осталась вдесятером ещё до перерыва: прямую красную карточку получил Риккардо Сапонара.

«Милан» сравнял счёт на 51-й минуте благодаря голу Тео Бернара Франсуа. «Дженоа» осталась ещё без одного игрока спустя пять минут: был удалён Давиде Бираски, а «Милан» вышел вперёд благодаря реализованному Франком Кессье пенальти.

В составе россонери на 79-й минуте был удалён Давиде Калабрия, получивший вторую жёлтую карточку, а уже в компенсированное время красную получил Самуэль Кастильехо.

В восьмом туре «Милан» на своём поле сыграет с «Лечче», а «Дженоа» на выезде встретится с «Пармой».

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо может вернуться в «Милан».

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