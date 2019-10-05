СМИ: Гаттузо может вернуться в «Милан»

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Экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может вновь возглавить команду.
СМИ: Гаттузо может вернуться в «Милан»
  • © Spada/Lapresse
  • globallookpress.com

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Милана» планирует уволить нынешнего главного тренера клуба Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов коллектива. По информации источника, главным кандидатом на замену является Дженнаро Гаттузо. Как заявляет издание, он готов вернуться в «Милан», если клуб покинет технический директор Паоло Мальдини.

В настоящее время «Милан» набрал 6 очков в шести матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Рибери назван лучшим игроком месяца в Серии А.

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