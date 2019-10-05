Соперники «Локомотива» и «Зенита» по ЛЧ, «Байер» и «Лейпциг», сыграли вничью в матче Бундеслиги

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Леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.
Соперники «Локомотива» и «Зенита» по ЛЧ, «Байер» и «Лейпциг», сыграли вничью в матче Бундеслиги
  • © Mika Volkmann via www.imago-imag/www.imago-images.de
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Встреча, прошедшая на «Бай Арене», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Байера» на 66-й минуте забил Кевин Фолланд. «РБ Лейпциг» ответил голом Кристофера Нкунку на 78-й минуте.

Оба немецких клуба являются соперниками российских «Локомотива» и «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая игра железнодорожников с «Байером» завершилась победой московской команды со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 26 ноября. «Зениту», в свою очередь, только предстоит сыграть с «Лейпцигом». Встреча запланирована на 23 октября.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» упустила победу над «Фрайбургом» из-за автогола на 89-й минуте.

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