СМИ: «Барселона» может продать Гризманна из-за его напряжённых отношений с Месси

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Нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб из-за напряжённых отношений с лидером каталонской команды Лионелем Месси.

Как сообщает Le 10 Sport, из-за конфликта с Месси Гризманн может быть включён в сделку по Неймару с французским ПСЖ.

Отмечается, что «Барселона» будет вынуждена расстаться с Гризманном, если их отношения с аргентинцем не наладятся.

Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.

Недавно он заявил, что ему трудно общаться с Месси.

Ранее Месси признался, что ему пока не хватает игрового ритма.

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