СМИ: «Барселона» может продать Гризманна из-за его напряжённых отношений с Месси
Как сообщает Le 10 Sport, из-за конфликта с Месси Гризманн может быть включён в сделку по Неймару с французским ПСЖ.
Отмечается, что «Барселона» будет вынуждена расстаться с Гризманном, если их отношения с аргентинцем не наладятся.
Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.
Недавно он заявил, что ему трудно общаться с Месси.
Ранее Месси признался, что ему пока не хватает игрового ритма.