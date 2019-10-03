Месси признался, что ему пока не хватает игрового ритма

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси после матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с миланским «Интером» признался, что ему пока не хватает игрового ритма.
Месси признался, что ему пока не хватает игрового ритма
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе», — приводит слова Месси официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Месси вышел на поле в матче с «Интером» после травмы. «Барселона» одержала победу со счётом 2:1, а сам аргентинец сделал результативную передачу.

Ранее тренер Фабио Капелло рассказал, как «Ювентус» пытался арендовать Месси.

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