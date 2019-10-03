Месси признался, что ему пока не хватает игрового ритма
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«Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе», — приводит слова Месси официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).
Месси вышел на поле в матче с «Интером» после травмы. «Барселона» одержала победу со счётом 2:1, а сам аргентинец сделал результативную передачу.
Ранее тренер Фабио Капелло рассказал, как «Ювентус» пытался арендовать Месси.