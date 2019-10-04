Экс-чемпион UFC вытащил в прямом эфире глазной протез

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг продемонстрировал, почему в последнее время ходит в солнцезащитных очках.

В прямом эфире своего подкаста спортсмен вытащил протез из глазного яблока.

«Вот почему я должен носить эти чёртовы очки», — сказал Биспинг.

Видео момента выложено на YouTube-канале MMA Rewatch.

По его словам, проблемы со зрением у него начались после боя с Витором Белфортом в 2013 году, а в последние годы своей карьеры он практически перестал видеть одним глазом.

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