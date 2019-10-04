Экс-чемпион UFC вытащил в прямом эфире глазной протез
- © Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
В прямом эфире своего подкаста спортсмен вытащил протез из глазного яблока.
«Вот почему я должен носить эти чёртовы очки», — сказал Биспинг.
Видео момента выложено на YouTube-канале MMA Rewatch.
По его словам, проблемы со зрением у него начались после боя с Витором Белфортом в 2013 году, а в последние годы своей карьеры он практически перестал видеть одним глазом.
Ранее тренер Фрэнк Лестер обвинил лидера рейтинга UFC pound-for-pound Джона Джонса в наркозависимости.