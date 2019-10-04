Тренер обвинил лидера рейтинга UFC pound-for-pound в наркозависимости

Фрэнк Лестер, наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джона Джонса, обвинил бойца в пристрастии к наркотикам.

«Перед каждой тренировкой Джонсу нравится собрать тренеров, послушать Боба Марли и выкурить небольшой косяк. Затем мы садимся в его джип, колесим по округе, курим и возвращаемся. Разминаемся. Всегда молимся, как перед тренировкой, так и после неё. Иногда читает молитву Джон, иногда просит меня», — цитирует Лестера MMA Fighting.

Джон Джонс является лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Вторую строчку занимает российский боец Хабиб Нурмагомедов, чемпион в лёгком весе.

Ранее менеджер заявил, что UFC ведёт переговоры с Сен-Пьером о бое против Нурмагомедова.