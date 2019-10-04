Юран подтвердил, что готов стать новым главным тренером «Спартака»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран в очередной раз заявил, что готов возглавить команду.
Юран подтвердил, что готов стать новым главным тренером «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

«Если меня прямо сейчас позовут возглавить «Спартак», то я готов», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По его словам, он уже мог стать главным тренером красно-белых, когда владельцем клуба являлся Андрей Червиченко, но отказался из-за небольшого на тот момент тренерского опыта.

«Если ты можешь, ты берись, но ты должен отвечать перед 90% болельщиков в стране. У тренера, как и у футболиста, должна быть практика, а не просто надо сидеть где-то на пятой точке и ждать, пока позовут в «Милан» или «Спартак», — добавил Юран.

На данный момент Юран возглавляет красногорский «Зоркий», который идёт на шестом месте зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги.

29 сентября после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее футболист «Спартака» Роман Зобнин получил травму на тренировке.

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