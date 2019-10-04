Экс-футболист сборной Нигерии умер в возрасте 31 года

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Нигерийский форвард Исаак Промис скончался в США в возрасте 31 года.
Экс-футболист сборной Нигерии умер в возрасте 31 года
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Официальный Twitter Федерации футбола Нигерии сообщил о смерти 31-летнего нападающего Исаака Промиса. Он был серебряным призёром Олимпиады-2008 в составе олимпийской команды.

«Мы с сожалением узнали о внезапной кончине бывшего форварда сборной Нигерии Исаака Промиса. Он был капитаном олимпийской сборной на Играх в Китае, где команда завоевала серебряные медали. Наши мысли и молитвы с семьёй Промиса. Пускай его душа покоится с миром», — гласит сообщение федерации.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни призёр ОИ-2002 Пернер.

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